Vasco negocia a contratação do meia suíço Maxime Dominguez

O Vasco procura agir rápido para finaliza a janela de transferências com mais alguns reforços. Com isso, o clube carioca tem um acordo para a contratação do meia suíço Maxime Dominguez, de 28 anos, que defende as cores do Gil Vicente, de Portugal. A informação é do portal “ge”.

Neste momento, o intuito é a compra dos direitos do jogador por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões), assim como a assinatura do contrato por quatro temporadas. Por outro lado, o Cruz-Maltino tem até apenas esta segunda-feira (2) para concluir a transação.

Dessa forma, o meio-campista deve chegar ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (2). Antes disso, está entre os relacionados para o confronto entre Gil Vicente e Braga pelo Campeonato Português. Para conclusão, em virtude do curto tempo, os documentos precisarão de assinatura digital visando o registro a tempo.

Por fim, o jogador está no futebol português desde julho de 2023 e ao longo desse tempo tem 39 partidas e seis gols marcados. Com passagens por clubes da Suíça e da Polônia, o atleta atua mais pela direita, setor em que o clube necessita de reforços em virtude da lesão de Adson.

Depois dos triunfos sobre o Athletico-PR, pelo Brasileirão e Copa do Brasil, o Vasco volta a campo neste domingo (1). Os comandados do técnico Rafael Paiva medem forças com o Vitória, no Barradão, às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.