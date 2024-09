Juventus e Roma fazem jogo ruim e empatam sem gols no Italiano

Juventus e Roma empataram em 0 a 0, neste domingo (01), em partida da terceira rodada do Campeonato Italiano, na casa da Juve. As equipes fizeram um embate bem fraco tecnicamente. Com o resultado, os donos da casa conheceram seu primeiro tropeço na temporada, enquanto a Loba ainda busca a primeira vitória no Scudetto.

Dessa forma, a Juventus tem sete pontos e aparece em terceiro lugar, atrás da Inter de Milão, que também tem sete, mas leva a melhor no saldo de gols: 7 a 6. O G4 tem ainda Torino e Udinese. A dupla também tem sete pontos, mas saldo inferior. Já a Roma tem só dois empates, aparecendo em 17º, primeira posição acima da zona de rebaixamento.

Confira a tabela do Campeonato Italiano

Curiosamente, nenhuma das duas equipes atuou com o uniforme titular. A Juventus atuou com a terceira opção, enquanto a Roma adotou a camisa reserva. No quesito bola, inclusive, os times também não mostraram o que estão habituados. Inclusive, o primeiro tempo só teve uma grande oportunidade, com Vlahovic, da Juve, aos 42. A segunda etapa também ficou marcada pelo baixo nível técnico.

Brasileiros em ação

A Juventus contou com o zagueiro Bremer no time titular. Inclusive, ele atuou os 90 minutos e recebeu cartão amarelo aos 40 do segundo tempo. A Velha Senhora teve ainda o lateral-direito Danilo e o volante Douglas Luiz relacionados. O primeiro não saiu do banco, enquanto o meio-campista entrou aos 20 da etapa complementar, substituindo Fagioli. Inclusive, a equipe de Turim é comandada pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta, que assumiu o time nesta temporada. A Roma, por sua vez, não contou com atletas nascidos no Brasil.

Próximos compromissos

A Juventus volta a campo agora visitando o Empoli. A Roma, aliás, também joga fora de casa, mas contra o Genoa. As partidas serão daqui a dois finais de semana, afinal, o futebol mundial agora terá uma pausa para Data-Fifa.

