Herói do Corinthians, Romero diz: ‘Precisávamos de uma vitória assim’

O Corinthians contou com um predestinado Romero para vencer o Flamengo, neste domingo (1), por 2 a 1. Afinal, o jogador foi chamado pelo técnico Ramón Díaz e, com menos de um minuto em campo, fez o gol do triunfo alvinegro.

Após o jogo, o atacante paraguaio comemorou o resultado e afirmou que a vitória era importante para a sequência da temporada. Dessa maneira, o Timão saiu momentaneamente da zona do rebaixamento do Brasileirão.

“Vitória importante. Precisávamos de uma vitória assim contra um rival muito forte. Tínhamos de ganhar hoje e conseguir os três pontos para nossa torcida, que fez uma festa bonita. Agora, vamos ganhar confiança para um elenco que precisava de um sucesso como esse”, disse o jogador, ao “Sportv”.

Romero também destacou a importância da parada da Data Fifa. O Timão só volta a atuar no dia 11 de setembro, contra o Juventude, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, vitória jaconera por 2 a 1.

“A parada é importante. Desde que o Ramón Díaz chegou, não tivemos uma semana para trabalhar muito a finalização, para sermos mais incisivos. Tomara que a gente volte com mais vontade para continuar a batalha. Sabemos que temos de tirar o Corinthians dessa sensação incômoda”.

