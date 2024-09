Vasco bate Vitória e segue de olho na parte de cima da tabela do Brasileirão

O Vasco confirmou o bom momento na temporada e garantiu os três pontos nesta 25ª rodada do Brasileirão. Neste domingo (1), o Cruzmaltino bateu o Vitória por 1 a 0, no Barradão, em Salvador, com gol marcado por João Victor, o primeiro com a camisa do clube de São Januário. Após um primeiro tempo ruim da equipe carioca, onde o time foi salvo por mais uma grande atuação do goleiro Léo Jardim, o técnico Rafael Paiva fez alterações no intervalo e o grupo subiu de rendimento. Assim, Payet, que saiu do banco de reservas, cobrou escanteio na medida para o gol de cabeça do zagueiro, aos 27 da segunda etapa.

Dessa maneira, o Vasco chegou à terceira vitória consecutiva na temporada, a segunda no Brasileirão, e manteve a 8ª posição na tabela, agora com 34 pontos. Ao mesmo tempo, foi o oitavo jogo seguido de invencibilidade do time comandado pelo técnico Rafael Paiva. Para melhorar o cenário, o Cruzmaltino viu seus concorrentes diretos tropeçarem na rodada e se aproximou da parte de cima da tabela. No momento, a diferença para o São Paulo, sexto colocado, é de sete pontos.

Por outro lado, o Vitória levou um duro golpe na luta contra o rebaixamento. O time fez um bom primeiro tempo, mas caiu de rendimento na segunda etapa e foi superado pelos cariocas. Além disso, o time chegou ao quarto jogo seguido sem vencer no Brasileirão e segue com 22 pontos, na 18ª posição. Dessa forma, a diferença para o Fluminense, primeiro fora do Z4, é de cinco pontos.

O jogo

O Vitória dominou o primeiro tempo e obrigou o goleiro Léo Jardim a fazer grandes defesas e se tornar o grande destaque, com ao menos quatro grandes defesas. Por outro lado, o Vasco não fez uma grande partida e sequer levou perigo ao gol adversário.

Contudo, o Vasco voltou com alterações para o segundo tempo e assumiu o controle do jogo. Dessa maneira, os visitantes levaram perigo ao gol adversário e chegaram ao gol da vitória em jogada de bola parada. Payet, que saiu do banco de reservas, cobrou escanteio na medida para o zagueiro João Victor abrir o placar de cabeça aos 27 minutos. O Vitória, por sua vez, pressionou em busca do empate na reta final da partida, acertou a trave nos acréscimos, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

VITÓRIA 0X1 VASCO

Campeonato Brasileiro – 25ª Rodada

Data e horário: 1/9/2024, 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Willean Lepo, aos 15′ do 2t), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Vinícius, Willian Oliveira e Machado (Everaldo, aos 31′ do 2t); Alerrandro (Janderson, aos 26′ do 2t), Osvaldo (Gustavo Mosquito, aos 15′ do 2t) e Carlos Eduardo (Zé Hugo, aos 26′ do 2t). Técnico: Thiago Carpini.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura (Mateus Carvalho, aos 31′ do 2t), Sforza, Rayan (Jean David, no intervalo), Emerson Rodríguez (Payet, no intervalo) e David (Leandrinho, aos 17′ do 2t); Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Gol: João Victor, aos 27′ do 2t (0-1)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: Neris e Willean Lepo (VIT); João Victor e Maicon (VAS)

