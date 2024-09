Roger Machado valoriza vitória e minimiza vaias

Após a vitória do Internacional por 3 a 1 sobre o Juventude neste domingo (01), fora de casa, o técnico Roger Machado elogiou a atuação do Colorado no Alfredo Jaconi. Aos seus olhos, o Inter mereceu vencer, reforçando que sua equipe está em evolução na temporada.

“Foi uma partida que relata a superioridade que tivemos, valorizada pelo momento que nosso adversário vive e confrontos anteriores. Vemos que temos evoluído, com alternativas importantes, para iniciar e mexer no jogo. Quando o jogo ficou mais controlado, promovemos alternativas”, comentou Roger Machado.

O treinador do Inter falou ainda sobre as vaias que recebeu da torcida do Juventude. Inclusive, o comandante sofreu ainda com “chuva de notas falsas” dos jaconeros. Vale lembrar que Roger comandou a equipe de Caxias do Sul entre janeiro e julho deste ano, mas pediu demissão para ir justamente para os vermelhos. Assim, causou um mal-estar. Machado minimizou a polêmica.

“Os protestos refletem a intensidade dos sentimentos, que estão muito próximos entre si. Não é uma situação confortável, mas estou adaptado a esse ambiente. Não guardo ressentimentos; tudo faz parte das regras do jogo”, acrescentou Roger Machado.

Com o resultado, o Inter sobe para a 10ª posição, com 32 pontos. Dessa forma, o Colorado já mira o G6, atualmente fechado pelo São Paulo, com 41. No entanto, o Colorado tem três partidas a menos. Já o Juventude segue com 28 pontos, agora com 24 partidas, aproximando-se da zona de rebaixamento. O primeiro clube do Z4 é o Corinthians, com 25 pontos em 25 embates.

O Inter volta a campo agora daqui a dez dias (11), quando recebe o Fortaleza às 19h30 em uma das partidas atrasadas do Colorado do Brasileirão. Já pela 26ª rodada, o Colorado recebe o Cuiabá na segunda-feira seguinte (16), no Beira-Rio.

