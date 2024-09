Corinthians tem três desfalques certos contra o líder Botafogo

Depois da vitória sobre o Flamengo, na Neo Química Arena, o Corinthians se prepara ao longo da Data Fifa para encarar o líder Botafogo, no Nilton Santos. A partida acontece no dia 14 de setembro, às 21h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Ramón Díaz terá três desfalques certos.

Tratam-se de Cacá, Yuri Alberto e Félix Torres, que terão que cumprir suspensão diante do Glorioso. Em campo, o centroavante cometeu falta dura em Wesley na reta final da partida, o que gerou uma grande confusão entre os jogadores. Assim, foi expulso direto.

Ao longo do clima quente entre os atletas de Corinthians e Flamengo, Cacá também recebeu o vermelho. Félix Torres, por sua vez, recebeu o terceiro amarelo e também está suspenso.

Além disso, o timão também terá um desfalque no banco de reservas. Afinal, o auxiliar Emiliano Díaz, filho de Ramón, também foi expulso nos acréscimos do duelo com o Rubro-Negro.

Por fim, Héctor Hernández sentiu uma lesão muscular na coxa direita com apenas quatro minutos de jogo em sua primeira partida com a camisa do Corinthians. Na etapa final, Talles Magno deixou o gramado com uma lesão no ombro. O clube trabalhará nesses 13 dias para recuperar esses atletas e chegar mais forte na próxima rodada.

