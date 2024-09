Keno completa 80 jogos com a camisa do Fluminense em noite de recomeço

A vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi importante para um jogador. Trata-se de Keno, que completou 80 partidas com a camisa do Tricolor, reencontrou o caminho das redes e fez as pazes com a torcida.





Após estufar a rede, aos 45 do segundo tempo, o atacante fez um gesto com as mãos como se pedisse desculpas para o torcedor. Em seguida, mandou beijos para a arquibancada. Recentemente, o jogador, que tem sido contestado por suas atuações, marcou contra o Juventude pela Copa do Brasil.

Na comemoração diante da equipe de Caxias do Sul, colocou a mão no ouvido, o que pareceu uma reclamação às críticas dos torcedores. O ato pegou mal e repercutiu nas redes sociais e na torcida. No entanto, o gol contra o tricolor paulista pode ter sido um recomeço para reencontrar o bom futebol.

“Acho que o Keno perdeu um pouquinho a oportunidade lá atrás de comemorar um gol normalmente. Não era nem um gol que a gente estava revertendo um resultado. Então, tem que ter sensibilidade com o torcedor que está do outro lado. Às vezes, escapa, às vezes, você tem as suas angústias, não se sente tão bem reconhecido em função daquilo está entregando para a equipe e já entregou”, disse Mano Menezes. “É muito comum isso, mas passa. Situações como essa hoje são importantes, fazer o gol, comemorar o gol. Torcedor só quer isso. É pouco o que ele pede para a gente, acho que a gente tem obrigação de entender isso, e ele é a razão de ser do nosso trabalho. É para ele que nós trabalhamos, e a gente tem sempre que, na maior felicidade, que é gol, compartilhar com o torcedor da maneira mais carinhosa possível”, concluiu. Olho na agenda Na próxima rodada, o Tricolor de Laranjeiras reencontra o Juventude, dia 15 (domingo), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Por fim, o primeiro jogo das quartas de finais da Libertadores, diante do Atlético-MG, no Maracanã, acontece dia 18, às 19h (de Brasília).

