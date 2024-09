Ex-jogador da seleção de Gana sofre acidente e é levado às pressas ao hospital

Um dos grandes nomes da história da seleção ganesa, John Paintsil, de 43 anos, se envolveu em um grave acidente no caminho de volta para Accra, em Gana. O astro estava acompanhado de mais dois profissionais quando colidiram o veículo com uma caminhonete na estrada e precisaram de atendimento às pressas.

John Paintsil trabalha atualmente como assistente técnico da seleção ganesa e estava acompanhado do treinador, Otto Addo, e do preparador de goleiros Fatawu Dauda. O trio retornava para casa, após assistir à final da Copa Nacional, quando aconteceu o acidente na altura da cidade de Tarkwa, no sudoeste do país.

O trio da comissão técnica da seleção ganesa estava em um Toyota Land Cruiser no momento da colisão. John Paintsil e seus companheiros foram levados às pressas para o hospital, mas, segundo nota da Federação local, os três passaram por novas avaliações médicas quando retornarem a Accra.

Situação do carro

Seleção de Gana emite nota

A Federação Ganesa de Futebol emitiu um comunicado com atualizações clínicas sobre o estado dos membros da comissão técnica. De acordo com a nota, a equipe está em ”condições resultantes”.

“Membros da equipe técnica do Black Stars se envolveram em um acidente de trânsito enquanto retornavam de Tarkwa. O veículo que transportou o técnico Otto Addo, o técnico assistente John Paintsil e o preparador de goleiros Fatawu Dauda evitou uma colisão frontal com um caminhonete que saiu da pista, causando alguns danos ao veículo. Todos os três membros da equipe técnica estão em condições resultantes e passarão por novas avaliações médicas quando retornarem a Accra”.

John Paintsil

O ex-futebolista ganês tinha talento e se apresentava como uma figura polêmica durante suas passagens pela seleção. Participou da Copa do Mundo de 2006 e também na edição 2010, além de representar o aís nas Olimpíadas de 2004.

Paintsil atuou por grandes clubes do futebol inglês, como West Ham e Fulham, entre 2006 e 2008, respectivamente.

