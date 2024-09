Botafogo negocia com volante da base do Grêmio

O Botafogo negocia com um volante e pode ter novidade no último dia de janela de transferências internacionais. O alvo é Lucas Camilo, volante com passagem pela Seleção Brasileira sub-17 e revelação da base do Grêmio. A informação é da Rádio Bandeirantes.

Para aumentar o rumor, neste fim de semana, o próprio Camilo postou uma foto no Rio de Janeiro. Está somente a passeio?

As conversas, adiantadas, devem ser concluídas nesta segunda-feira (2). O Grêmio pode manter um percentual sobre o passe do garoto. No momento, porém, os clubes mantêm os valores em sigilo.

Camilo se destacou no no título do Torneio de Montaigu, na França, pela Seleção Brasileira, em 2022. Ele também disputou o Sul-Americano e Mundial na base do time verde e amarelo. No sub-20 do Grêmio, entretanto, soma apenas três jogos em 2024.

Para a posição, Botafogo conta com Gregore, Freitas, Barbora, Tchê Tchê e Kauê. Recentemente, o clube carioca emprestou De Paula ao Criciúma.

