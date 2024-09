Flamengo enfrenta concorrência por atacante do Chelsea

O Flamengo tem mais uma concorrência na tentativa de contratação do atacante Deivid Washington, do Chelsea. Além do tempo, já que a janela de transferências se encerra nesta segunda-feira (2), um clube português entrou na briga pelo jogador. Trata-se do Rio Ave.

O Rubro-Negro tentou a contratação do jogador antes de o Chelsea pagar 15 milhões de euros ao Santos. No entanto, o clube carioca, que já considerava a negociação complicada, segundo o “ge”, agora ganhou um outro ponto. Apesar da preferência do atacante em voltar para o Brasil, o clube inglês prefere negociar o empréstimo com o Rio Ave.

No entanto, caso o jogador de 19 anos não vá para nenhum dos dois clubes, ficará no sub-21 da equipe inglesa.

O jovem disputou apenas três partidas pelo time principal dos Blues. No entanto, na base, marcou dez gols em 17 jogos. Ele não entra em campo desde abril. Deivid Washington ficou fora da pré-temporada do elenco principal do Chelsea. O clube ficou perto de vender o jogador para o Strasbourg por 21 milhões de euros.

O atacante fez apenas 16 jogos e dois gols pelo Santos antes de ser vendido para o futebol europeu. Clubes como Real Madrid, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund também sondaram o jogador antes de ele assinar pelo Chelsea.

