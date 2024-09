‘Estou feliz e realizando um sonho’, diz Estêvão em apresentação na Seleção

Autor de um dos gols da vitória do Palmeiras por 2 a 0 contra o Athletico, Estêvão já está com a Seleção Brasileira em Curitiba, para o primeiro jogo desta Data-Fifa em setembro. Na sexta-feira (6), a Canarinho recebe o Equador no Couto Pereira, às 22h (de Brasília).

O atacante palmeirense foi o primeiro jogador a se apresentar, ainda na noite de domingo. Dessa forma, ao falar sobre a sua primeira vez na Seleção, Estêvão celebrou este momento e revelou um pouco de nervosismo.

“Estou realizando um sonho, estou um pouquinho nervoso. É uma mistura de sentimentos. Estou muito feliz e espero agregar bastante nessa convocação. A gente sempre sonha, mas eu não achei que seria tão rápido. Vai ser um prazer estar jogando com caras que eu admiro bastante e espero aprender bastante”, iniciou Estevão para o site da CBF.

“Assim, podem ter certeza que entrando vou dar o meu máximo nos treinos, jogos. Assim, estou feliz e realizando um sonho”, completou.

Primeiro dia de treinamento

A Seleção Brasileira fará, na tarde desta segunda-feira, o seu primeiro treinamento visando o confronto contra o Equador. Em resumo, a Canarinho realizará atividades no centro de treinamento do Athletico.

