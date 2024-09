Puma, do Vasco, é convocado pelo Uruguai para Data Fifa

O lateral-direito do Vasco, Puma Rodríguez, está de volta à seleção do Uruguai. Após ficar fora da Copa América, disputada em julho, nos EUA, o jogador recebeu nova oportunidade pela celeste.

Ele, aliás, já até se apresentou junto aos companheiros, nesta segunda-feira (2). O Uruguai enfrenta Paraguai e Venezuela, pelas rodadas 7 e 8 das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Os jogos ocorrem nos dias 6 e 10 de setembro, respectivamente.

Esta é a primeira convocação de Puma desde maio de 2023. Ele foi titular no amistoso contra Cuba, em vitória de 2 a 0 do Uruguai, em junho. Puma apareceu na lista de outubro de 2023 para jogos pelas Eliminatórias, mas não defendeu sua seleção por não estar em dia com a vacina da febre amarela.

Depois, o lateral do Vasco surgiu na pré-lista de Marcelo Bielsa para a Copa América. Desta vez, porém, não esteve na lista principal, sendo ausência após ter disputado a Copa do Mundo de 2022. De toda forma, Puma poderá atuar pela primeira vez em uma partida oficial pela Celeste, já que seus dois jogos até o momento foram em amistosos – na Copa do Mundo, ele esteve entre os relacionados, mas não entrou em campo.

Lateral chegou como titular

Contratado em 2023 para ser titular da lateral-direita, Puma perdeu espaço em 2024. Até o momento, participou de apenas 16 jogos, mas voltou a ficar em evidência recentemente. Afinal, foi titular para suprir a suspensão de Paulo Henrique, dono da posição nesta temporada, e não decepcionou, marcando o gol que iniciou a virada contra o Athletico, na última quinta (29), pela Copa do Brasil.

