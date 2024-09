Mãe de Izquierdo revela bastidor impactante de atendimento do zagueiro

A morte do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional (URU), ainda repercute no mundo do futebol. Exatamente pelo fato de o jogador ter passado mal durante embate entre a equipe e o São Paulo, pelas oitavas de final da Libertadores. O defensor cambaleou e caiu desacordado no gramado. Rapidamente, a ambulância entrou no campo e o levou para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista.

A sua mãe, Sandra Viana, revelou em entrevista ao programa “Fantástico” detalhes impactantes do atendimento assim que ele chegou ao Albert Einstein.

“No hospital [Einstein], nos disseram que ele já chegou morto e que fizeram 19 minutos de reanimação cardíaca para ver o que poderiam fazer com ele”, detalhou Sandra.

Mesmo com a dolorosa perda, a mãe agradeceu pelo apoio que recebeu, principalmente dos brasileiros.

“Estou muito impressionada com todo carinho que recebemos, não só de uruguaios, mas dos brasileiros por tudo que fizeram pelo Juan”, admitiu.

Posteriormente, ela ressaltou a paixão que Izquierdo tinha com o esporte. Além de destacar as características do filho.

“O sonho dele era comprar uma casa para o pai. Era um garoto muito amoroso, a gente construiu essa casa e ele trabalhou com enxada, tijolo, areia. Ele vinha esgotado do treino, comia, dormia e ajudava na construção da casa. Ele nasceu e viveu para o futebol”, concluiu Sandra.

Importante destacar que o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, indicou em entrevista durante o enterro, que o clube ajudará a família financeiramente. No caso, seguirá pagando o salário do atleta para a viúva e seus dois filhos por oito anos. Aliás, contará com a ajuda da Federação Uruguaia de Futebol.

Incidente com Izquierdo

A morte do zagueiro foi confirmada na última terça-feira (27/08) em comunicado pelo Hospital Albert Einstein. Aliás, a causa foi morte cerebral em consequência de parada cardiorrespiratória junto à arritmia cardíaca. O episódio negativo com Juan Izquierdo ocorreu aos 38 minutos do segundo tempo. Ele cambaleou e caiu, sozinho, desacordado no centro do campo, quando Rafael, goleiro do São Paulo, iria bater o tiro de meta.

O zagueiro, de 27 anos, defendia o Nacional desde 2022. Porém, no ano passado, atuou por empréstimo no Liverpool, também do Uruguai. Nesta temporada, entrou em campo em 24 das 37 partidas do “Bolso”. No caso, ele foi titular em 21 oportunidades e marcou um gol.

