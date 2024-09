Abel Ferreira define prazo para fim da passagem pelo Palmeiras

Após a vitória do Palmeiras em cima do Athletico Paranaense por 2 a 0 neste domingo (1), o técnico Abel Ferreira falou sobre o seu futuro no clube paulista. Segundo o treinador, seu ciclo com o Verdão só vai encerrar quando o contrato atual finalizar e, até lá, trabalha com o planejamento.

“Se Deus quiser, e se tudo correr normalmente, vai encerrar em dezembro de 2025. Minha função enquanto estou aqui é preparar o presente e futuro. E meu futuro no clube vai até 2025, não falta assim tanto tempo. Mas independente do tempo em que estiver aqui, é com o (Anderson) Barros (diretor de futebol) e Leila (Pereira), como fizemos, projetar sempre a temporada seguinte na temporada atual. Fizemos assim ano passado e fazemos agora” disse.

Abel Ferreira está há quase quatro anos à frente do Palmeiras. Dessa forma, é o técnico com mais jogos consecutivos na história do clube paulista. São 307 partidas, com 175 vitórias, 75 empates e 56 derrotas. Além disso, o treinador conquistou dez títulos neste período.

Inclusive, isso explica o porque a diretoria nem cogitou a demissão do técnico com as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores nesta temporada. Aliás, a presidente Leila Pereira já afirmou que, caso seja reeleita em dezembro, pretende contar com Abel por mais dois anos.

No entanto, o português renovou seu contrato no início desta temporada até dezembro de 2025, e, até o momento, não demonstrou interesse em fechar um novo contrato. Até lá, o treinador comanda a equipe no Campeonato Brasileiro das duas edições, no Campeonato Paulista, Libertadores e Copa do Brasil caso a equipe se classifique e, por fim, no Mundial de Clubes do ano que vem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.