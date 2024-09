Vasco fecha contratação de zagueiro Glavinovich

O Vasco acertou, enfim, a contratação de um zagueiro para o restante da temporada. Trata-se, assim, do jovem Ian Glavinovich, do Newell’s Old Boys (ARG), que fechou contrato nesta segunda-feira (2).

O zagueiro argentino de 22 anos chega por empréstimo ao time carioca, que deve pagar 210 mil dólares (R$ 1,1 milhão na cotação atual) pela transação. Posteriormente, o Cruz-Maltino terá opção de compra com valor fixado em 2,5 milhões de dólares (próximo a R$14 milhões na cotação atual), segundo apuração do Jogada10. A informação do acerto é do jornalista César Luis Merlo, do TyC Sports, da Argentina.

LEIA MAIS: Santos vence concorrência e acerta com Luan Peres, ex-Fenerbahçe

Agora, o Vasco corre para finalizar os trâmites burocráticos, já que a janela de transferências fecha ainda nesta segunda. O acerto acontece no mesmo dia em que o Vasco anunciou a chegada de seu sexto reforço para a temporada: o suíço Máxime Dominguez, de 28 anos, ex-Gil Vicente (POR).

Revelado pelo Newell’s em 2022, Glavinovich tem 29 jogos pelo profissional do time argentino. A atual temporada é, aliás, a que ele mais atuou na carreira, com 18 participações. Em São Januário, ele reencontrará com Juan Sforza, com quem jogou pela seleção argentina sub-23.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.