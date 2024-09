Corinthians confirma lesão muscular de Héctor Hernández

O atacante Héctor Hernández passou por exames médicos nesta segunda-feira (2) e teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa direita de grau 1B. O Corinthians não revelou o prazo para a recuperação do jogador.

O espanhol começou o jogo contra o Flamengo, no último domingo (1), como titular e logo sentiu a lesão ao dar uma arrancada. Dessa maneira, não teve como continuar em campo e deu lugar a Yuri Alberto antes dos dez minutos de jogo.

Essa foi apenas a segunda partida de Héctor Hernández pelo Timão. Afinal, ele foi contratado na última semana e entrou na etapa final do duelo contra o Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Ele assinou contrato até o fim de 2026.

O atacante estava sem clube após defender o Chaves, de Portugal, na última temporada. Assim, chegou ao Corinthians sem custos de transferências por indicação do Centro de Inteligência do Futebol (Cifut). Em seguida, o técnico Ramón Díaz deu o aval para a contratação do jogador, de 28 anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.