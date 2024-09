CBF inicia venda de ingressos para jogos da Seleção Sub-20 em São Januário

Começou nesta segunda-feira (2), às 17h30 (de Brasília), a venda de ingressos para os dois amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 contra o México. Os jogos serão em São Januário, estádio do Vasco, na quinta-feira e no domingo, ambos às 18h30.





As entradas custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Os ingressos são válidos para o setor social do estádio carioca. A venda é feita exclusivamente online. Em resumo, cinco ingressos podem ser comprados por CPF. A venda acontece por meio do site da CBF.

Os jogos fazem parte da preparação da equipe para o próximo Sul-Americano da categoria, no Peru, em janeiro de 2025. Comandado por Ramon Menezes, o Brasil foi campeão de forma invicta em 2023.

Veja a lista de convocados

GOLEIROS

Henrique Menke – Internacional

Otávio – Cruzeiro

Robert – Atlético

LATERAIS

Leandrinho – Vasco

Leonardo Derik – Athletico

João Pedro Chermont – Santos

Pedro Lima – Wolverhampton (ING)

ZAGUEIROS

Arthur Dias – Athletico

Filipe Bordon – Lazio (ITA)

Iago – Flamengo

João Victor – Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Breno Bidon – Corinthians

Gabriel Carvalho – Internacional

Gabriel Moscardo – PSG (FRA)

João Cruz – Athletico

Luis Guilherme – West Ham (ING)

Rayan Lucas – Flamengo

Matheus Gonçalves – Flamengo

ATACANTES

Deivid Washington – Chelsea (ING)

Rayan – Vasco

Pedrinho – Zenit (RUS)

Vitor Roque – Real Bétis (ESP)

Wesley – Al-Nassr