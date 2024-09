Com Yusupha Njie, Santos treina de olho no Brusque pela Série B

O Santos iniciou, nesta segunda-feira (2), a preparação para o duelo contra o Brusque, fora de casa, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para as 16h (de Brasília) do próximo sábado (7). A novidade da atividade foi a presença de Yusupha Njie, recém-contratado pelo Peixe.

Pressionado por conta dos maus resultados nos últimos jogos, o técnico Fábio Carille comandou uma atividade técnica na reapresentação do elenco no CT Rei Pelé. Dessa maneira, o comandante teve todo o grupo no treinamento.

Novo atacante do Santos, Yusupha Njie participou do treino desta segunda-feira. Ele foi regularizado nesta tarde e está apto a entrar em campo pela equipe já contra os catarinenses. Ele apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear.

Quem deve voltar contra o Brusque é Julio Furch, que foi ausência no empate em 2 a 2 com a Ponte Preta por conta de entorse no ombro esquerdo. Assim, ele participou normalmente das atividades.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Escobar ainda é dúvida para o confronto. O jogador cumpriu suspensão automática contra a Ponte, mas sofreu uma lesão na coxa esquerda e está sob os cuidados da fisioterapia do clube.

Assim, Fábio Carille deve mandar a campo o seguinte time: Gabriel Brazão; JP Chermont (Hayner), Jair, Gil e Escobar (Souza); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

