Palmeiras revive baliza zero em arrancada na briga pelo Brasileirão

No último domingo (1º), o Palmeiras visitou o Athletico e levou a melhor por 2 a 0, na Ligga Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Os gols saíram com Mauricio e Estêvão e confirmaram o Verdão na briga pelo título do torneio nacional. Porém, a grande notícia para Abel Ferreira e seus comandados é a solidez defensiva, que chegou ao segundo jogo sem sofrer gols.

Apesar de não ser uma novidade o Palmeiras sair de campo sem sofrer gols, ultimamente a equipe mostrou uma grande fragilidade na zaga. O time foi vazado em 14 dos últimos 18 jogos. Uma das consequências negativas do rendimento fraco na defesa ficou por conta das quedas na Libertadores e Copa do Brasil.

Em meio a crise, Abel Ferreira preferiu tomar mais cuidados com a defesa e diante do Cuiabá e Athletico saiu de campo com a ‘baliza zero’, termo usado pelo treinador para implementar uma filosofia de jogo em seu elenco.

No entendimento da comissão técnica do Palmeiras, sair de campo sem Weverton buscar a bola na rede é meio caminho andado para conquistar os resultados, pois no ataque, a qualidade individual sempre rende ao menos um gol para o Alviverde.

Calendário e pontuação

Atualmente, o Palmeiras aparece na oitava colocação, com 47 pontos. A distância para o líder Botafogo está em três pontos (50 a 47). O próximo jogo do Verdão será contra o Criciúma, no dia 15 de setembro, no Allianz Parque.

