Brasileiro garante vitória do Oleksandria, líder do Ucraniano

Natural de Marabá, no Pará, o atacante brasileiro Geovani Júnior marcou o segundo gol do Oleksandria na vitória por 2 a 1 sobre o Kolos Kovalivka, pelo Campeonato Ucraniano. Dessa maneira, o resultado positivo manteve a equipe na liderança da competição, com quatro vitórias nas quatro primeiras rodadas e a campanha de 100% de aproveitamento.

Assim, Geovani celebrou o seu primeiro gol na temporada com a camisa do Oleksandria.

“Estou muito feliz pelo meu primeiro gol na temporada. Só tenho que agradecer pela oportunidade de marcar hoje e ajudar a minha equipe a conquistar os três pontos e seguir na liderança da competição. Agora é seguir trabalhando forte para poder seguir ajudando o time a conquistar os objetivos”, disse o brasileiro.

Geovani também comemorou a liderança, mas pontuou que a equipe precisa trabalhar ainda mais forte para manter o ritmo. O Campeonato Ucraniano está no começo e a equipe vai buscar concluir todos os objetivos traçados.

“Estamos fazendo um bom início de competição, são quatro vitórias em quatro jogos, isso mostra que o nosso time tem qualidades. É muito bom estar na liderança, mas isso não nos envaidece, só faz com que a gente trabalhe ainda mais para poder seguir entre os primeiros. Vamos pensando em uma partida de cada vez, com os pés no chão e em busca dos objetivos”, concluiu.

