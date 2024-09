Operário e Brusque ficam no empate pela Série B

Em jogo movimentado, com muita oportunidades para ambos os lados, Operário e Brusque se enfrentaram nesta segunda-feira (2/9). O jogo no Germano Krüger foi pela 24ª rodada da Série B do Brasileiro e terminou 0 a 0. Mas os times, que buscaram o gol, mereciam pelos menos colocar bolas nas redes.

O Brusque promoveu as estreias do atacante uruguaio Ocampo e do zagueiro colombiano Jhanpol Torres. Com o empate, foi aos 23 pontos, mas ainda na zona de rebaixamento (17º lugar). O Operário tem 33 pontos, em 10º lugar.

No outro jogo deste 2/9 pela Série B, Sport bate Ituano

Brusque quase faz gol de placa

O Operário, em casa diante de um time que luta para evitar o rebaixamento à Série C, teve maior volume (62% de posse) e finalizações (11 a 4) no primeiro tempo. Quase sempre com o experiente Boschilia centralizando as jogadas e municiando Felipe Augusto (que chegou ao seu jogo 100 pelo clube). Mas a maioria dos arremates do time paranaense foram fora ou pararam nas defesas do seguro Matheus Nogueira.

Só que o Brusque se mostrou muitíssimo perigoso quando encaixava os ataques. Dessa forma, teve a melhor oportunidade do primeiro tempo num lance belíssimo. No início de um contra-ataque, Diego Mathias viu o goleiro Rafael adiantado e mandou do meio de campo. A bola encobriu o arqueiro, mas saiu raspando o travessão.

Operário pressiona

No segundo tempo, o Brusque voltou muito mais fechado. Assim sofreu forte pressão dos donos da casa. Mais uma vez apareceu o goleiro Matheus Nogueira sempre muito bem. A zaga também conseguiu rechaçar quase todas. No fim, aos 42 minutos, o Brusque teve tudo para fazer o gol. Diego Mathias achou Doiego Tavares livre. Ele entrou na área, mas chutou isolando.

