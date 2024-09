João Victor amplia lista de artilheiros do Vasco no ano; saiba

A “semana perfeita” do Vasco rendeu não só seis pontos no Brasileirão e vantagem rumo à semifinal da Copa do Brasil. Afinal, dos cinco gols marcados nos últimos três jogos (três triunfos em sete dias), quatro foram marcadores inéditos na temporada. Assim, já são 27 jogadores anotando gol pelo Cruz-Maltino em 2024.

O primeiro deles foi Emerson Rodríguez, que iniciou a virada de segunda-feira (26) contra o Athletico, pelo Brasileirão, em vitória por 2 a 1, em São Januário. Três dias mais tarde, outros dois artilheiros “nasceram” na casa cruz-maltina.

Puma Rodríguez (que anotou quatro gols em 2023) fez seu primeiro em 2024 com a camisa do Vasco. Foi em nova vitória por virada (mesmo placar) contra o Furacão, desta vez pela Copa do Brasil, na quinta (29). Hugo Moura, já nos acréscimos, marcou o da vitória, anotando, assim, seu primeiro tento pelo Gigante da Colina. Lembrando que ele já havia marcado no jogo de segunda-feira contra o ex-clube, mas em tento anulado pela arbitragem por impedimento de Vegetti.

Mais três dias depois e foi a vez do zagueiro João Victor desencantar. E não só pelo Vasco: contra o Vitória, ele marcou seu primeiro gol na carreira. Dessa forma, o Cruz-Maltino chegou aos 27 atletas com gols em 2024. Vegetti é, isoladamente, o artilheiro, com 17 bolas nas redes.

Veja a lista

Vegetti – 17 gols

David – 7 gols

Lucas Piton – 6 gols

Adson – 4 gols

Payet, Galdames, Leandrinho, Rayan e Mateus Carvalho – 2 gols

GB, Cauã Paixão*, Paulo Henrique, Puma, Victor Luís, Praxedes*, Estrella, Emerson Rodríguez, Orellano*, Hugo Moura, Sforza, Zé Gabriel*, Cauan Barros*, Maicon, João Victor, Léo, Capasso* e Lyncon – 1 gol

*Jogadores que já deixaram o clube

