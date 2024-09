Apresentador renova contrato com a Disney e segue na ESPN

O apresentador Luciano Amaral teve o contrato renovado com a Disney e seguirá na ESPN. Ele comanda o programa ESPN FC Internacional. Além disso, é um dos principais rostos para propaganda do Disney+, plataforma de streaming da empresa americana. A informação é do F5.

Atualmente, Luciano Amaral comanda o ESPN FC Internacional – Foto: Divulgação

O novo vínculo de Luciano com a empresa tem validade de dois anos, ou seja, vai até 2026. Na empresa desde 2017, o apresentador iniciou na emissora comandando o extinto ESPN Bom dia. Também esteve à frente da edição matutina do SportsCenter e do Futebol No Mundo, que atualmente é um podcast.

Em 2019, Luciano se tornou o primeiro embaixador da Marvel para a América Latina, função que ocupou até 2022. Ele apresentou eventos diversos e também atuou na criação de conteúdo.

Paralelamente a sua atuação na ESPN, Luciano Amaral também produz conteúdo nas plataformas digitais da Disney, com ênfase nas redes sociais e no YouTube.

No canal da Disney, Luciano soma passagens por ESPN Bom dia, SportsCenter e Futebol No Mundo – Foto: Reprodução

Apresentador da ESPN tem passado como ator

Antes de se destacar como apresentador, Luciano Amaral também é lembrado pela sua carreira de ator nos anos 90. Na época, ele protagonizou séries infantis da TV Cultura como “Mundo da Lua” (1991) e “Castelo Rá-Tim-Bum” (1994).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.