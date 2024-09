Santos anuncia a contratação do zagueiro Luan Peres

O Santos confirmou a contratação do zagueiro Luan Peres, na manhã desta terça-feira (03). O defensor volta para o clube que defendeu entre 2019 e 2021 após rescindir com o Fenerbahçe (TUR). Ele estava sem espaço na equipe turca principalmente após a chegada do comandante José Mourinho. O atleta está com 30 anos e assinará contrato válido até dezembro de 2027.

Dessa forma, Luan Peres chega para disputar posição com Jair, Gil, Alex e João Basso, e fortalecer o setor para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o defensor ainda deve precisar de um tempo para aprimorar a parte física. Seu último jogo oficial foi em agosto do ano passado, quando sofreu uma lesão em um dos joelhos. Em julho deste ano, voltou a campo, mas em partida amistosa.

Luan Peres é o sexto e último reforço do Santos nesta janela de transferências. Antes, o Peixe anunciou ainda o goleiro Renan, o meia Billy Arce, os atacantes Yusupha Nije e Wendel Silva e o meia Laquintana.

Na carreira, Luan Peres defendeu ainda Portuguesa, Santa Cruz, RB Brasil, Ituano, Ponte Preta e Fluminense no futebol brasileiro. Fora do país, atuou no Olympique de Marselha, da França, além do próprio Fenerbahçe, da Turquia.