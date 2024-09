Diretor do Cruzeiro faz revelação bombástica sobre Jorge Jesus e o Flamengo

Atualmente no Cruzeiro como diretor, Paulo Pelaipe revelou ter desempenhado um papel fundamental na transferência de Jorge Jesus para o Flamengo. No entanto, a situação não foi tão simples quanto parecia, pois o treinador estava praticamente fechado com o Atlético.

“Recebi várias ligações dizendo que Jorge Jesus seria uma boa alternativa para o Flamengo naquele momento. Conversei muito com o Marcos Braz e o Bruno Spindel, que me ouviram atentamente. (…) Quando enfrentamos o Atlético no Independência, Jorge estava no camarote. Tirei uma foto dele e avisei o Marcos, que estava na Alemanha fechando a negociação com o Rafinha”, relatou Pelaipe inicialmente. Ele prosseguiu com a entrevista ao “Canal do Gamba” e forneceu mais detalhes.

“Disse: ‘O homem está aí. Acho que ele vai fechar com o Atlético’. Então, Marcos fez contato com o empresário, que queria conversar. Marcou uma reunião e veio da Alemanha três ou quatro dias depois. Conheceu e conversou com Jorge Jesus e ficou encantado. Convencido de que ele seria uma excelente alternativa para o Flamengo. Naquele período, Abel pediu demissão do Flamengo. As negociações se intensificaram e o contrato foi fechado”, completou.

Jorge Jesus, afinal, acertou com o Flamengo dias depois. Em pouco mais de um ano, ele deixou o Rubro-Negro com mais de 80% de aproveitamento e conquistou cinco títulos: Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.

