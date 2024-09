Dorival Jr. tem WhatsApp clonado, e criminoso tenta aplicar golpe em Galvão Bueno

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, se tornou vítima de uma tentativa de golpe após ter o WhatsApp clonado por criminosos. O homem tem pedido dinheiro para jogadores, membros da comissão e até mesmo para Galvão Bueno em nome do treinador. O comandante registrou boletim de ocorrência em São Paulo.

Dorival acionou seu staff para alertar pessoas próximas, que tinham acesso ao número, sobre o golpe que fora vítima. Amigos passaram, então, a comunicar contatos do meio esportivo sobre a clonagem do número do técnico.

“Infelizmente, tem muita gente que se aproveita de um momento como esse”, disse Dorival Júnior em entrevista ao jornal 'Lance!'.

Galvão Bueno relata caso a Dorival

O criminoso utilizou da mesma foto de perfil e nome no status para conseguir valores por pix. Galvão Bueno, amigo pessoal de Dorival Júnior, quase caiu no gole, mas estranhou o contato e alertou o treinador sobre o ocorrido.

O homem que se passou por Dorival pediu dinheiro para auxiliar o Rio Grande do Sul, que passou por tragédia climática entre abril e maio.

“Achei muito estranho e entrei em contato com Dorival. Ele já denunciou à polícia e me pediu para alertar o maior número possível de pessoas”, esclareceu Galvão.

