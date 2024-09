Pedro cita disputa com Endrick e relação com Dorival: ‘Espero mais um ciclo vitorioso’

Convocado para as partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Pedro retorna à seleção brasileira para um novo ciclo. Assim, o jogador do Flamengo, que não integrava o grupo desde junho de 2023, nos amistosos Guiné e Senegal, sob o comando de Ramón Menezes, falou sobre o reencontro com Dorival Júnior e sua comissão técnica.

“Professor Dorival é um treinador excelente. Um cara muito experiente e consegue se ambientar muito rápido ao ambiente. Acredito que todos os jogadores já se sentem confortáveis com ele. Ele consegue deixar claro a ideia de jogo, algo importante porque temos pouco tempo de trabalho. Tenho certeza que iremos encontrar esse caminho. O professor vem trabalhando para isso. Com a qualidade dele, da comissão e a união com os jogadores, iremos conseguir os objetivos”, afirmou.

Foi muito bom o reencontro com o professor Dorival. Não só com ele, mas com toda comissão técnica que pude rever. Estou feliz de estar novamente com eles e espero que seja mais um ciclo vitorioso. Mas ainda não tivemos esse papo (sobre titularidade), chegamos ontem. Feliz de estar com ele, a comissão, e espero que façamos um grande trabalho e levar a seleção brasileira a conquistar grandes coisas”, salientou.

Disputa com Endrick

Nesta nova fase, Pedro terá pela frente a disputa com jogadores jovens. Entre eles, está Endrick, que iniciou sua trajetória pelo Real Madrid e tem sido figurinha constante nas convocações de Dorival Júnior. O atacante, então, analisou a concorrência e ressaltou que esse fator só eleva o grupo da seleção.

“É bom para Seleção ter grandes jogadores, grandes nomes para ocupar o cargo dentro de campo. É bom ter essa disputa não somente entre eu e o Endrick, mas todos que vão estar em campo para ajudar a seleção brasileira”, analisou.

“(Endrick) É um jogador que não preciso falar nada, todos sabem da qualidade grande, é letal ali perto da área. Tenho certeza que vamos crescer juntos, ajudar um ao outro, e isso que é bom na Seleção. Teremos um grande momento aqui”, enalteceu.

