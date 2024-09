Adversário do Flamengo na Libertadores, Peñarol se reforça no mercado

Se por um lado o Flamengo aproveitou o mercado de transferências nesta janela para se reforçar, o Peñarol, adversário do Rubro-Negro na Libertadores, também fez movimentações neste período. Nos últimos dias, o clube uruguaio anunciou as contratações de Rodrigo Pérez e Alan Medina. Ambos, aliás, já foram inscritos na competição, e ficam à disposição para as quartas de final.

O volante Rodrigo chegou ao Peñarol após passagem pelo Instituto Córdoba, da Argentina. Anteriormente, jogou no futebol uruguaio e italiano. Já o ponta direito Alan estava León, do México, e tem passagem pelo Liverpool, do Uruguai.

Confrontos entre Peñarol e Flamengo

O primeiro jogo entre as equipes será no Maracanã, no dia 19 de setembro, às 19h (de Brasília). Posteriormente, os times voltam a se enfrentar no dia 26, no mesmo horário.

Movimentações do Flamengo no mercado

Na janela de transferências do meio do ano, que terminou na segunda-feira (no Brasil), o Flamengo contratou quatro jogadores: Michael, Alcaraz, Alex Sandro e Plata. Os dois primeiros, aliás, já estrearam.

