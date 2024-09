Palmeiras tem distância menor para o Botafogo do que em 2023

Com três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empolga novamente a torcida. Dessa forma, o sonho do tricampeonato segue vivo. Inclusive, há um motivo de sobra para acreditar na arrancada: a distância para o líder Botafogo. Tal qual aconteceu em 2023, o Verdão está na desvantagem. A atual, porém, é muito menor.

O Palmeiras encontra-se na terceira posição, com 47 pontos, três atrás do líder Botafogo. Os times estão separados pelo Fortaleza, com 48, mas um jogo a menos. Em 2024, vale lembrar, os paulistas ainda encaram o Botafogo e o Fortaleza, ambos no Allianz Parque.

Já em 2023, após 25 rodadas, o Verdão estava em quarto lugar, com 44 pontos, a oito do Botafogo. Na ocasião, o Palmeiras estava atrás ainda do Bragantino (45) e do Grêmio (44). Inclusive, o Bota chegou a abrir 14 pontos na 27ª rodada.

Dessa forma, a diferença entre os dois times em 2024 em relação a 2023 após 25 rodadas passou de oito para três pontos. No último Brasileirão, o Palmeiras foi campeão com 70 pontos, enquanto o Botafogo encerrou em quinto, com 64.

Além da distância acessível, o Palmeiras se apega ao fato de ter apenas o Brasileirão a disputar em 2024. O Botafogo, por sua vez, se desdobra ainda com a Libertadores.

