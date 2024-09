Internacional rejeita oferta de R$ 43,5 milhões da Turquia pelo atacante Wesley

O Internacional recusou, recentemente, uma oferta de 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 43,5 milhões na cotação atual) do Besiktas pelo atacante Wesley. O Colorado entende que o valor ideal para negociá-lo seja por volta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões). Vale relembrar que o clube gaúcho é dono de 50% dos direitos econômicos do atleta.

Os outros 50% pertencem ao Palmeiras, seu clube formador. O Inter aguarda uma nova investida do Besiktas, até porque a janela de transferências na Turquia expira somente no dia 13 de setembro. Ou até mesmo oferta de outros mercados como da Ucrânia (06), Catar (09), Rússia (12) e Emirados Árabes (01/10), que ainda contam com permissão para contratar.

Rápido destaque de Wesley no Internacional

O interesse desses clubes se explica pelo destaque do atacante em sua primeira temporada no Internacional. Principalmente após uma passagem discreta pelo Cruzeiro. Até por isso, a sua chegada em fevereiro deste ano não foi badalada como as do zagueiro Robert Renan, que já deixou o clube. Além dos meio-campistas Thiago Maia e Fernando, bem como os atacantes Alario e Borré.

Mesmo assim, dos companheiros citados, foi quem entregou rendimento mais rápido das contratações na primeira janela da temporada. Tanto que logo consolidou-se como titular com o técnico Coudet. Aliás, manteve o seu posto com a chegada do comandante Roger Machado.

Na temporada, Wesley é o vice-artilheiro da equipe, com sete gols, apenas um a menos que Enner Valencia. Já no Campeonato Brasileiro, é o goleador máximo da equipe, com cinco. Ao todo, são 35 jogos no ano e ele ainda contribuiu com a equipe ao dar duas assistências.

A recusa pela proposta do Besiktas prova a sua importância no time, além do aumento da pedida. A propósito, o desejo do Internacional é valorizar ainda mais o seu ativo. Para talvez em um futuro próximo negociar o atacante, de 25 anos, por um valor considerado justo pelo clube. Vale relembrar que seu contrato é válido até o final de 2026.

