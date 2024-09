Estádio do Flamengo: dirigente prevê gasto acima de R$ 2 bilhões

O planejamento do estádio do Flamengo está cada vez mais perto. O vice-geral e jurídico, e candidato à presidência do Rubro-Negro, Rodrigo Dunshee, revelou em um podcast sobre a estimativa de gasto que o clube carioca vai ter na construção. Com a vontade de fazer um estádio com capacidade para mais de 80 mil pessoas, o valor passa de R$ 2 bilhões.

“O desejo é 80 (mil), mas a gente tem que olhar a segunda fase do projeto. O que vai ter, o que não vai ter, tudo vai ser definido agora e o tamanho também. Cada assento custa em média 5 mil dólares. A gente ainda não sabe se vai poder fazer 80 ou vai ter que fazer 70 mil”, disse.

Dessa forma, para um estádio com a capacidade para 80 mil torcedores, o valor seria 400 milhões de dólares. Ou seja, R$ 2,260 bilhões na cotação atual. No entanto, esse valor já está dentro do gasto previsto pelo Flamengo para realizar a construção, que é entre R$ 1,5 e R$ 2,5.

Contudo, esse custo é referente apenas ao valor para a construção do estádio. O gasto na compra do terreno não está incluso. Além disso, a limpeza do local onde será a obra e outros gastos não estão inclusos. Assim, o valor pode ultrapassar os R$ 2,2 bi.

Setor popular e previsão para o Estádio do Flamengo

Dunshee reforçou ainda sobre o desejo do clube em fazer setores populares no estádio, para que desta forma toda a população que torce para o Rubro-Negro consiga ter acesso ao local para assistir a uma partida.

“Chamamos de lugares populares, vai ser um espaço elevado, melhor que a geral. Vamos conseguir cobrar um preço mais popular”, reforçou.

A previsão para a inauguração do estádio do Flamengo é para daqui cinco anos, ou seja, em 2029.

