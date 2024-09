Súmula de Corinthians x Flamengo cita expulsão de gandula por murchar bolas

Os últimos minutos do confronto entre Corinthians e Flamengo, na tarde de domingo (1), contaram com bastante tumulto. Após confusão entre os jogadores, o árbitro Ramon Abatti Abel expulsou Cacá, Yuri Alberto e Carlos Alcaraz. Mas, além dessas advertências, a súmula da partida detalha expulsões de dois gandulas por retardarem a reposição de bolas.

Segundo o árbitro, um dos gandulas estava “murchando a bola que estava em sua posse”. Como o Timão estava na frente no placar, a estratégia era demorar ainda mais o retorno da partida. Em algumas ocasiões do segundo tempo, jogadores do Flamengo alertaram Ramon Abatti Abel sobre as condições das bolas.

Além das bolas murchas de propósito, o árbitro detalhou que duas bolas chutadas em direção aos torcedores do Corinthians não foram repostas nos minutos finais da partida.

Como foi o jogo

No dia em que o Corinthians completou 114 anos, o time paulista abriu o placar com Talles Magno, aos 26 minutos. Posteriormente, aos 37′ do primeiro tempo, Pedro, de pênalti, deixou tudo igual. Já na segunda etapa, Romero, aos 15′, fez o gol da vitória alvinegra.

