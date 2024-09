Barcelona anuncia numeração oficial para temporada 2024/25

O Barcelona anunciou nesta terça-feira a numeração oficial dos jogadores do elenco masculino para a temporada 2024/25. Os reforços, Dani Olmo e Pau Víctor, contratados nesta janela de transferências, usarão as camisas 20 e 18, respectivamente.

Dessa maneira, os recém-contratados ficaram com os números que antes pertenciam ao lateral Sergi Roberto e ao volante Oriol Romeu, que saíram do clube recentemente.

Além disso, o jovem Lamine Yamal, destaque da seleção espanhola na Eurocopa 2024, usará o número 19, que pertencia ao brasileiro Vitor Roque, emprestado ao Betis.

“Estamos muito satisfeitos com o elenco e com o treinador que temos. Especialmente, estamos muito orgulhosos porque La Masia volta a ser a vértebra do nosso projeto esportivo. Queríamos fazer uma contratação importante, e a prioridade esportiva era Dani Olmo”, disse o presidente do clube, Joan Laporta, em evento realizado nesta terça-feira.

O zagueiro Pau Cubarsí herdou o número 2, que era do lateral João Cancelo, transferido do Manchester City para o Al-Hilal. Por fim, a camisa 10, que foi de Lionel Messi, será de Ansu Fati.

