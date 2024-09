Sport anuncia a contratação do técnico Pepa, ex-Cruzeiro

O Sport anunciou, nesta terça-feira (3), a contratação do técnico Pepa, ex-Cruzeiro. O português chega com a missão de levar o Leão à elite do Campeonato Brasileiro. Ele assume o lugar de Guto Ferreira, demitido na última semana por conta de maus resultados.

Pepa assinou com o Sport até o fim da temporada. Contudo, caso consiga o acesso à Primeira Divisão, ativa uma cláusula de renovação automática para 2025 prevista no compromisso com os pernambucanos.

O treinador está no Recife desde a noite do último domingo. Dessa maneira, assistiu à vitória do Leão sobre o Ituano por 3 a 2, na última segunda-feira (2), na Arena Pernambuco. O novo comandante ficou nos camarotes do estádio enquanto o auxiliar da equipe, César Lucena, esteve à beira do campo.

O técnico chega ao Sport com mais quatro nomes que integram a sua comissão técnica. São eles: Samuel Correia (auxiliar técnico), Hugo Silva (auxiliar técnico), Pedro Oliveira (preparador físico) e Pedro Azevedo (analista). Todos eles já começam a trabalhar imediatamente com o treinador.

Sport está em sétimo na Série B

O novo treinador assume o Sport na sétima colocação da Série B do Brasileirão, com 35 pontos, a quatro do G4. Vale destacar que o Leão tem dois jogos a menos que alguns dos concorrentes ao acesso à Primeira Divisão.

Pepa ficou conhecido no futebol brasileiro após assumir o Cruzeiro em março de 2023, ainda sob a gestão de Ronaldo Fenômeno. Na equipe mineira, foram 25 jogos, com sete vitórias, oito empates e dez derrotas, com aproveitamento de apenas 38%.

Além do Cruzeiro, Pepa passou por clubes de menor expressão em Portugal, como Sanjoanense, Feirense, Moreirense, CD Tondela, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães. Contudo, teve passagens pela Arábia Saudita, onde treinou o Al-Tai e o Al Ahli.

