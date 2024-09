Fifa inicia escolha das sedes da Copa do Mundo Feminina 2027

Representantes da Fifa, da CBF e do comitê organizador da Copa do Mundo Feminina de 2027 iniciaram, nesta segunda-feira(3), o processo para escolher as cidades-sede do Mundial, que acontecerá no Brasil. Natal (Arena das Dunas) e Belém (Mangueirão) foram as novidades na lista, que ainda conta com outras dez candidatas para sediar a décima edição do torneio.

“A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 será um momento histórico não só para o Brasil, mas para toda a América do Sul, e levará o futebol feminino de seleções ao mais alto nível”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

“Esse evento também é a melhor plataforma para promover transformações sociais no Brasil, deixando um legado duradouro e consistente para as mulheres e meninas da nossa sociedade”, completou.

Este primeiro encontro foi virtual. Posteriormente, um grupo de especialistas da Fifa virá ao Brasil entre 25 de setembro e 11 de outubro para uma visita de inspeção dos estádios e da infraestrutura das cidades. Já em novembro, centros de treinamentos e hotéis serão vistoriados.

Confira as cidades e estádios candidatos

Belém: Estádio Mangueirão

Belo Horizonte: Estádio Mineirão

Brasília: Estádio Mané Garrincha

Cuiabá: Arena Pantanal

Fortaleza: Arena Castelão

Manaus: Arena da Amazônia

Natal: Arena das Dunas

Porto Alegre: Estádio Beira-Rio

Recife: Arena de Pernambuco

Rio de Janeiro: Estádio do Maracanã

Salvador: Arena Fonte Nova

São Paulo: Neo Química Arena

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.