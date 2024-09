Inter anuncia novo auxiliar da equipe profissional

Através de seu site oficial, o Inter anunciou mudanças na estrutura do departamento de futebol profissional e nas categorias de base do clube. Nesta terça-feira (3), o Colorado informou que Pablo Fernandez, treinador do sub-20, assumiu o cargo de auxiliar técnico fixo da equipe principal.

Reforçando, assim, a continuidade do trabalho e a integração entre os profissionais do futebol e a categoria de base. Com essa reestruturação, o Celeiro de Ases também promove alterações nos comandos técnicos das equipes das categorias de formação.

Dessa forma, Éder Moraes, que anteriormente comandava a equipe sub-17, foi promovido a técnico da categoria sub-20. A mudança ocorre em um momento estratégico, com a equipe sub-20 iniciando a participação em competições importantes como a Copa FGF e o Gauchão.

Fábio Sanhudo, que estava à frente da categoria sub-15, assume o comando da equipe Sub-17. No entanto, continuará liderando o sub-15 até o término do Campeonato Gaúcho da categoria. Assim, durante essa fase de transição, o auxiliar técnico Chiquinho apoiará os treinos da equipe sub-17.

Já Caetano Ramos, responsável pelo desenvolvimento dos atletas da categoria sub-12, estará à frente do desafio de comandar a equipe sub-15 após a conclusão do Gauchão.

VP comenta mudanças

O vice-presidente de futebol do clube, José Olavo Bisol, comentou sobre as mudanças.

“O Internacional sempre teve uma forte tradição na revelação de talentos, tanto dentro de campo quanto fora dele. Essas promoções são um reconhecimento ao trabalho que vem sendo feito, reforçam nossa confiança na qualidade dos profissionais formados na nossa base e nos oportuniza implementar nossa ideia de uma comissão técnica permanente junto ao profissional”, revelou.

