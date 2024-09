Lucas Piton, do Vasco, revela que 2024 é sua melhor temporada

A temporada 2024 tem sido especial para o lateral-esquerdo do Vasco, Lucas Piton. Como o próprio reconhece em entrevista ao site oficial do clube, divulgada nesta terça (3), esta tem sido a melhor da carreira do jovem jogador, de 23 anos. Um dos destaques do Cruz-Maltino, o camisa 6 tem sido fundamental para o Gigante da Colina na campanha da Copa do Brasil.

Piton balançou as redes nos confrontos contra Água Santa (segunda fase), Fortaleza (terceira fase) e Atlético-GO (oitavas de final). Em todas essas, os gols foram em São Januário. E o sonho do atleta é, assim, vestir a camisa da Seleção Brasileira.

“Tive outras boas temporadas na minha carreira, mas sem dúvida esta é a minha melhor. A Seleção segue sendo um objetivo, todo atleta pensa em defendê-la. Sei que quanto melhor for o meu trabalho no dia a dia maiores serão as chances de atingir meus objetivos”, conta Piton.

Parceria com Vegetti é sucesso

Em 2024, Lucas Piton já marcou seis gols e deu seis assistências. A torcida costuma brincar: “Piton não cruza, faz amor”. Ou que ele é o arco e o artilheiro Pablo Vegetti, a flecha. A parceria é um sucesso desde 2023, quando os cruzamentos do camisa 6 começaram a encontrar o argentino na área, com gols fundamentais para o Gigante no segundo semestre.

“Penso que se deve ao trabalho do grupo, no dia a dia cada um de nós entrega o seu melhor pelo time. A parceria com o Vegetti vem dando certo, nos entrosamos rapidamente e espero que continue dando certo”, explica Piton, antes de falar de outro fato de sucesso do Vasco na Copa do Brasil – a torcida:

“O diferencial não é apenas para a Copa do Brasil, mas sim para os campeonatos que disputamos. Treinamos e entramos em campo convictos da nossa capacidade de conquistar nossos objetivos e sempre contamos com o apoio da torcida para isto”, afirmou.

Na espera do filho

Além do bom momento em campo, Lucas Piton vem vivendo uma grande fase na vida pessoal. Afinal, o jogador casou no fim do ano passado e, neste ano, recebeu uma grande notícia: vai ser papai. O filho Matteo tem nascimento previsto para o próximo mês, em setembro. O lateral vascaíno não esconde a ansiedade e ainda brinca que desde que descobriu que seria pai, a sorte aumentou:

“(Expectativa) Enorme, na contagem regressiva. Brinco em casa dizendo que a gravidez colaborou ainda mais para fazer gols”, encerrou o lateral.





