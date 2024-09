Reforços do Flamengo treinam no Ninho do Urubu

Enquanto grande parte do elenco ganhou folga, Alex Sandro, Alcaraz e Gonzalo Plata, reforços do Flamengo na janela de transferências, treinaram no Ninho do Urubu nesta terça-feira (3). As atividades fazem parte do planejamento da comissão técnica, que espera contar com esses jogadores o quanto antes. Desses, apenas o argentino Alcaraz já estreou.

O cronograma, aliás, segue para quarta-feira. O primeiro treino de Alex Sandro e Gonzalo Plata com o elenco acontecerá na quinta, quando os jogadores se reapresentarão, após três dias de folga.

Agenda do Flamengo

O próximo compromisso do Flamengo será no dia 12 de setembro, uma quinta-feira, quando recebe o Bahia no Maracanã, pela Copa do Brasil. Posteriormente, no dia 15, encara o Vasco, também no Maracanã.

