Ex-Botafogo, Sá volta a marcar na Rússia e chega a 90 gols na carreira

O atacante brasileiro Victor Sá, do Krasnodar, da Rússia, viveu um domingo dos sonhos. Afinal, o camisa 7 da equipe marcou um gol e deu passe para outro, na goleada da sua equipe sobre o Lokomotiv Moscou por 3 a 0, fora de casa. O gol marcado por Sá foi o 90º na sua carreira, o segundo na atual temporada. Ex-Botafogo, o jogador celebrou, então, o gol anotado e a vitória.

“Feliz demais pelo gol e pela vitória, graças a Deus pude novamente ajudar a minha equipe a sair com o resultado positivo. Foi uma excelente partida de todos. Muito feliz também por poder alcançar a marca de noventa gols na carreira, é uma marca bem legal e vou trabalhar firme para chegar logo nos cem”, disse.

Time de Sá briga nas cabeças

Com sete rodadas, o Krasnodar é o segundo colocado do Russão, com 15 pontos. A equipe do brasileiro segue invicta na competição. Victor Sá é um dos líderes em participação de gols no torneio; são três gols que passaram pelos pés do ex-Botafogo. Além disso, Victor é o jogador do time com a melhor nota no “Sofascore” na temporada, com 7.64 de média. Sá celebrou o bom momento com a camisa do Krasnodar e projetou a sequência da temporada.

“O nosso time vem fazendo um início de temporada muito bom, fico muito feliz com isso, estamos conquistando boas vitórias e isso nos traz ainda mais confiança para os próximos desafios. Tenho buscado me preparar ao máximo e graças a Deus as coisas tem acontecido, tenho conseguido ajudar o time e espero poder seguir bem e ajudando os meus companheiros da melhor forma possível”, concluiu.

Na atual temporada, Victor Sá marcou dois gols e deu duas assistências para gols dos seus companheiros.

