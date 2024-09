Santos vence EC São Bernardo em jogo-treino no CT Rei Pelé

Nesta terça-feira (3), o Santos derrotou o EC São Bernardo por 3 a 1, e jogo-treino realizado no CT Rei Pelé. Com um time repleto de reservas, o Peixe balançou a rede com os gols de Willian Bigode, duas vezes, e Pedrinho.

O confronto serviu para o técnico Fábio Carille analisar peças que não tem frequência na equipe titular. Por conta disso, ele viu com muito cuidado o desempenho de cada atleta e começa a projetar mudanças na equipe titular.

O Santos foi a campo com a seguinte formação: Diógenes (Renan); Rodrigo Ferreira, Alison, Alex (Vinícius Balieiro) e Souza; Sandry, Patrick e Billy Arce; Serginho, Pedrinho e Willian Bigode.

A decisão vem logo depois de uma reunião decisiva com a diretoria. Pressionado, Fábio Carille atendeu as sugestões dos cartolas, principalmente do presidente Marcelo Teixeira, para realizar mudanças de postura e estilo de jogo na equipe.

Uma das ordens que o treinador já implementou diz respeito ao período de treinos. A partir desta semana, o Santos realiza duas atividades diárias no CT Rei Pelé. Inicialmente, o elenco treinava apenas uma vez ao dia.

O próximo jogo do Santos é sábado (7). Diante do Brusque, em Santa Catarina, o time volta a campo pela 25ª rodada da Série B. No momento, o time da Vila Belmiro soma 40 pontos, três a menos que o líder Novorizontino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.