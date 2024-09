Grêmio lança parceria com desenvolvedora de games e quer ampliar seu alcance

O Grêmio lançou nesta terça-feira (3) uma parceria que vai além do mundo do futebol. Em colaboração com a Hermit Crab, uma empresa gaúcha desenvolvedora de games, o clube aspira alcançar o público dos esports, começando com a criação de um mapa do Tricolor no jogo Fortnite.

Desse modo, a intenção é ampliar o alcance do tricolor gaúcho para outros públicos. A parceria terá duração de quatro anos, e a Hermit Crab integrará o Grêmio nos games desenvolvidos pela empresa. O objetivo é se comunicar com os consumidores desses produtos. O estúdio cria mapas onde os personagens do game duelam e também desenvolve experiências para os gamers.

“O universo de games tem um crescimento impressionante e a receita nesse meio cresce de maneira acelerada. Outro ponto é o engajamento com os jovens. O Grêmio quer estar presente nessa comunidade, provocando engajamento com esse público que nos interessa muito”, analisa Márcio Pinto, CEO do Grêmio.

A Hermit Crab, aliás, é conhecida por parcerias similares com clubes como PSG, Manchester City, Barcelona, Arsenal e Benfica, mas esta será a primeira colaboração com equipes brasileiras.

Grêmio será o pioneiro da parceria no Brasil

“Nossa experiência com o PSG foi incrível. Nosso game do PSG teve muito mais downloads que o aplicativo oficial do clube. O histórico no futebol não é por acaso. O CEO da Hermit Crab, Matheus Coradini Vivian, é ex-jogador de futebol, revelado nas categorias de base do Tricolor. O projeto carrega o lema ‘com o Grêmio onde o game estiver’, em alusão ao hino do clube”, resumiu Matheus Vivian, CEO da Hermit Crab.

No entanto, no lançamento da parceria, o atacante Gabriel Mec e a jogadora do time feminino, Rafa Levis, estiveram presentes e, durante o evento, testaram o novo mapa do Fortnite com a temática do time gaúcho.

