Saiba os objetivos do Fluminense durante Data-Fifa

Mesmo com a parada para Data-Fifa, o Fluminense tem alguns objetivos para organizar ainda mais o time para a sequência da temporada. O técnico Mano Menezes terá nas atividades para reforçar mais o estilo de jogo e manter o ânimo para campo.

Recuperação de Cano

Um dos objetivos para o Fluminense é recuperar o atacante Germán Cano. O argentino já foi liberado pelo departamento médico e precisa readquirir a forma física ideal para poder voltar a atuar. O camisa 14 não atua desde a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Maracanã, no último dia 24 de julho.

O técnico Mano Menezes, aliás, revelou lesão crônica de Cano. O atacante, artilheiro do clube em 2022 e 2023, não estava conseguindo repetir o mesmo desempenho. Assim, deve voltar após período da pausa.

Entrosar reforços

O reforço do entrosamento do reforços também é um importante. A começar pelo meio-campo. Com a venda de André para o Wolverhampton, da Inglaterra, Facundo Bernal será o responsável por assumir o posto de primeiro volante do Fluminense ao longo da temporada. Ele foi titular contra o São Paulo, mas ainda carece de maior entrosamento com os companheiros.

Além dele, o volante Victor Hugo também é um que também se entrosar com o elenco, assim como o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, apresentado na última terça-feira. Com lesão de Diogo Barbosa, ele deve assumir a posição ao longo do Campeonato Brasileiro. Esquerdinha está à disposição, mas ainda é muito novo. Guga, aliás, atuou na posição e foi bem.

Segurar Arias

Destaque do time nas últimas temporadas, Arias segue sendo visado pelo mercado europeu. Apesar de as principais janelas do futebol europeu fecharem, outras continuam abertas. Rússia no dia 12, e Turquia no dia 13. Ou seja, ainda há possibilidade. Por coincidência, o Galatasaray, da Turquia, fez uma proposta pelo colombiano, mas foi recusado pelo Tricolor. Ao que indicou a diretoria tricolor, ele só deve sair no ano que vem.

Treinos

Com a campanha de recuperação no Brasileiro e vaga nas quartas da Libertadores garantida, o Fluminense também terá tempo para descansar e alinhar o time para a sequência na temporada. Mano Menezes terá tempo para realizar atividades que não tinha tempo por causa do calendário apertado. Ele, aliás, reclamou em coletiva.

