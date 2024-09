Roma encaminha acerto com o zagueiro Hummels, ex-Bayern e Dortmund

O zagueiro Mats Hummels vai defender um clube fora da Alemanha pela primeira vez em sua carreira. Assim, o experiente defensor acertou com a Roma depois de ficar livre no mercado por não ter renovado com o Borussia Dortmund. Como estava sem contrato, o clube italiano conseguiu avançar o negócio mesmo com o fim da janela de transferências.

Dessa forma, o jogador é esperado na capital italiana para fazer exames médicos e assinar o contrato de um ano, com opção de extensão por mais uma temporada. A informação é da emissora Sky Sport e do jornal Gazzetta dello Sport.

Outro clube italiano que tinha interesse no defensor era o Bologna, que está de volta à Champions League depois de 59 anos. No entanto, o técnico Daniele De Rossi convenceu o experiente zagueiro a defender as cores da Roma nesta temporada.

Revelado pelo Bayern, o jogador foi campeão do mundo em 2014 e atuou apenas no Bayern de Munique e no Borussia Dortmund na carreira. Com a camisa aurinegra, realizou 508 jogos, marcou 38 gols e venceu duas edições da Bundesliga, duas Copas da Alemanha e três Supercopas da Alemanha.

