Douglas Costa cria conta no OnlyFans e vislumbra potencial da plataforma: ‘Alcance global’

Douglas Costa, recém-chegado ao Sydney FC, se tornou o mais novo membro do OnlyFans. Em comunicado enviado à imprensa, o ex-Fluminense confirmou a veracidade do perfil e mostrou-se extasiado com o potencial de alcance da plataforma – também utilizada por outros atletas.

“Decidi entrar para o OnlyFans porque acredito na credibilidade da empresa e no potencial de alcance global”, dizia um trecho da nota. Apesar de pertencer à turma dos ‘calouros’ na plataforma, Douglas Costa segue os passos não só de companheiros de time, mas de outros atletas. O ex-saltador de trampolim olímpico Matthew Mitcham, por exemplo, definiu a decisão de entrar para o aplicativo como ”óbvia”.

Os conteúdos do OnlyFans estão mais associados ao entretenimento adulto, mas em contrapartida tem tentado se tornar uma plataforma mais popular. A plataforma tem como ideia rivalizar com o Youtube e TikTok, por exemplo, com boa base de criadores para outros setores.

Comunicado de Doulgas Costa

A nota emitida pelo jogador à imprensa resume a criação do perfil como uma parceria que tem tudo para ser bem-sucedida. A conta de Douglas Costa tem como objetivo produzir conteúdos exclusivos de bastidores, como seus companheiros de Sydney já fazem no vestiário.

Trecho da nota

“Juntos, essa parceria tem tudo para ser muito interessante e bem-sucedida. O segmento em que o OnlyFans busca ter atletas como embaixadores da marca impacta muito o mercado, e estou mais do que feliz em fazer parte disso, principalmente como um dos pioneiros no segmento de futebol.

Como criador do OnlyFans, criarei conteúdo exclusivo para meus fãs que eles não poderão ver em nenhuma outra mídia social, e isso fará uma grande diferença. Espero que essa parceria seja duradoura e que eu possa deixar meus fãs felizes com meu conteúdo”, dizia o comunicado enviado à Metro, uma empresa de relações públicas de Los Angeles.

Conta no OnlyFans

O perfil de Douglas Costa no OnlyFans está ativo desde o dia 8 de agosto e, atualmente, está disponível para visualização gratuita. Os conteúdos publicados se restringem ao futebol, com fotos de seus antigos clubes, e um vídeo do treino de boxe.

“Olá pessoal… Aqui estarei postando algumas coisas minhas e parte do meu dia a dia também!! Um abraço e estamos juntos,” escreveu Douglas na legenda de uma das publicações.

