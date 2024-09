Em primeiro vídeo como reforço do Botafogo, Alex Telles exibe colar de luxo

O lateral-esquerdo Alex Telles foi a última contratação do Botafogo na segunda janela de transferências da temporada. Em sua primeira aparição como reforço do Glorioso e recado para a torcida, o jogador chamou a atenção pelo estilo luxuoso. Afinal, ele usava um acessório que ultrapassa os R$ 220 mil.

“Sou mais um escolhido. “Tô” fechado com o Glorioso. Vamos construir grandes coisas juntos. Um abraço à torcida alvinegra e ao John (Textor) pela confiança. ‘Simbora!’”, afirmou Alex por meio do Instagram.

Trata-se de um colar “Vintage Alhambra, 10 motivos” composto com ouro 18 quilates, diamante e dez pedras de malaquita. A produção da joia é da marca francesa Van Cleef & Arpels. O acessório, aliás, é composto por duas cores com cinco pedras cada uma, e que se alternam. O cordão tem 42 cm de comprimento e está à venda por R$ 226 mil.

Chegada ao Botafogo cercada de alta expectativa

A badalada chegada do jogador ao Botafogo se tornou possível após a rescisão de contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Principalmente após o clube atingir o limite de estrangeiros estabelecido pela federação do país do Oriente Médio. Telles teve curta passagem, com somente 44 jogos, três gols e seis assistências.

Aliás, no período em que atuou pelo time foi comandado por um velho conhecido do Alvinegro e seus torcedores, o treinador Luís Castro. O profissional português foi protagonista na equipe brasileira em 2023. Isso porque levou o Glorioso a liderar a edição anterior do Campeonato Brasileiro na maior parte do primeiro turno. Em seguida, deixou o Botafogo após receber proposta financeiramente irrecusável do Al-Nassr.

A contratação de Telles foi essencial, principalmente após o desfalque de Cuiabano, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita e ficará ausente por pelo menos um mês devido ao problema.

Telles acumula passagens por grandes clubes europeus como Inter de Milão, Manchester United e Porto. Ele também esteve na lista de convocados da Seleção Brasileira para a disputa da última edição da Copa do Mundo, no Qatar, em 2022.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.