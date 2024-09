Gabigol exibe momentos da sua festa de 28 anos

O atacante Gabigol, do Flamengo, publicou imagens da sua festa de comemoração de 28 anos, realizada na última segunda-feira (02). Nos registros, o camisa 99 aparece ao lado de ex-companheiros, da família e também mostra o seu lado cantor.

As fotos exibem um Gabigol sorridente, inclusive com ‘dentes de prata’. Ele ainda exibiu momentos dançando e cantando durante a celebração. Nomes como Diego Ribas e Filipe Luís (atualmente técnico do sub-20 do Fla), ex-companheiros do atacante no Rubro-Negro, também estão presentes nos registros. Além deles, o cantores Jorge Vercillo e Falcão (ex-O Rappa) aparecem no carrossel exibido no Instagram.

A mãe do jogador, Lindalva Barbosa, ganhou destaque na postagem. Já Valdemir Silva, pai de Gabigol, fez uma publicação especial para o filho com fotos do evento.

“Valeu a pena. Valeu muito a pena. Somos pescadores de ilusão. Obrigado, família e amigos. Obrigado a todos os presentes na festa de aniversário do meu guerreiro. Deus no comando”, escreveu na legenda o patriarca.

A irmã de Gabigol já havia feito uma postagem em sua conta no Instagram para exibir o look utilizado na comemoração.

Gabigol fez festa no dia 30 de agosto, mas apenas para íntimos

Gabigol completou 28 anos no dia 30 de agosto. Entretanto, fez uma comemoração mais simples na data, recebendo apenas familiares e amigos mais próximos.

O camisa 99 segue na expectativa de voltar aos campos após sofrer uma lesão muscular. A previsão é de que Gabigol fique à disposição de Tite já nos próximos dias. Porém, o atleta deve seguir no banco, já que Pedro é o titular absoluto de Tite atualmente.

