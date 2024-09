Saiba quanto o Botafogo vai economizar ao liberar o lateral Suárez

Suárez está, enfim, de malas prontas para deixar o Botafogo, regressar ao Uruguai e vestir a camisa do Peñarol. E o Glorioso está próximo de economizar uma grana com a saída do jogador que se rebelou contra o próprio clube: R$ 13 milhões na conta, de acordo com o “Canal do Nicola”.

No Mais Tradicional, o Lenhador recebia cerca de R$ 800 mil por mês. O valor corresponde a salários, direitos de imagem e luvas diluídas no contrato. O defensor tinha vínculo com o Glorioso até dezembro de 2025.

Para sair do Botafogo, Suárez aceitou abrir mão de alguns valores, como premiações. Em contrapartida, o Alvinegro decidiu liberá-lo para outro clube.

Curiosamente, o Peñarol pode ser adversário do Botafogo na semifinal desta edição da Copa Libertadores. O time charrúa enfrenta o Flamengo, decidindo em casa, enquanto o Mais Tradicional encara o São Paulo, definindo sua classificação no campo do rival.

Pelo Botafogo, Suárez, ex-Getafe (ESP). realizou 33 partidas (26 como titular). Ele não marcou nenhum gol e anotou duas assistências.

Suárez pediu para não jogar pelo Botafogo

Em agosto, antes do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, o defensor avisou que não viajaria a Salvador, alegando estar insatisfeito no Rio de Janeiro. No entanto, naquele momento, o Lenhador já conversava com o Peñarol. Com o imbróglio, o Botafogo o afastou e o colocou para treinar separado do grupo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.