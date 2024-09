Gerson pede união entre time e torcida para o Brasil crescer nas eliminatórias

O volante Gerson concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (04) e falou do carinho curitibano que a Seleção vem recebendo nos últimos dias. O ”coringa” acredita que nunca existiu uma rivalidade entre time e torcida e quer uma união para o Brasil conseguir superar o Equador na sexta-feira (6).

“Agradeço pelas palavras. Desde que a gente chegou aqui fomos muito bem recebidos. Da ida a volta ao treino. Um novo ciclo, estreia do professor nas eliminatórias. Sabemos que será um jogo muito difícil. Estamos treinando focado para fazer um grande jogo”, disse Gerson, que prosseguiu.

“Somos todos brasileiros, não existe rivalidade de torcedores com jogadores. Juntos somos mais fortes. Estou chegando agora, acabei convocado outras vezes, mas neste ciclo chegando agora. Todo mundo focado para apresentar um bom trabalho, bom futebol. A gente vem de corpo e alma para dar o melhor possível”, completou o volante.

Assim, Brasil e Equador duelam nesta sexta-feira (6), às 22h, no Couto Pereira, pela 7° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Aliás, após o embate contra os equatorianos, a Seleção Brasileira terá pela frente o Paraguai, em Assunção, no dia 10 de setembro. Contudo, a Canarinho é a sexta colocada na tabela, com sete pontos e no limite por uma vaga no próximo mundial.

