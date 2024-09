Gerson detalha superação para voltar à Seleção: ‘Batalhei muito para estar aqui’

Uma das novidades na lista de Dorival Júnior, o volante Gerson não escondeu a emoção de estar de volta à Seleção Brasileira. Ainda mais após se recuperar de uma grave lesão. O jogador foi diagnosticado com hidronefrose e poderia não voltar mais a atuar. Contudo, conseguiu superar a adversidade e voltou a vestir a camisa canarinho. Em coletiva nesta quarta-feira (4), o atleta falou da importância do Flamengo e da família para conseguir retornar e viver a grande fase atualmente.

“Passei por um momento difícil. Como atleta, sabemos que temos risco de lesionar, mas não foi uma lesão no meu trabalho. Tive o apoio de todos os meus familiares, companheiros de clube e batalhei muito para estar aqui. Estou vivendo um grande momento, espero continuar, e sei que para estar aqui na Seleção, onde há jogadores de alto nível, é difícil e tem que se dedicar bastante. Fico feliz por estar de volta. É um momento muito importante para mim. Meses atrás eu poderia ter recebido a notícia de não poder jogar futebol por conta da cirurgia e hoje estou aqui. É muito importante e quero desfrutar disso”, disse Gerson, que prosseguiu.

“Temos grandes jogadores, por isso é muito difícil ser convocado. Fico feliz pela oportunidade. Vim para me entregar de corpo e alma, assim como todos os companheiros. O nosso foco é sempre fazer o melhor e nos dedicamos em todos os treinamentos para isso, para fazer um grande jogo…”, completou.

Gerson deve voltar a ser Coringa na Seleção Brasileira

Volante de origem, o jogador vem atuando mais avançado no Flamengo. Contudo, com Dorival Júnior no ano passado, sempre jogou como um segundo homem de meio de campo. Para Gerson, não importa a posição, mas sim ajudar a Seleção.

“Coringa…(risos) O importante é estar aqui, não importa onde for jogar. Fico feliz por estar de novo e ainda vamos ter tempo para conversar com o professor. Batalhei bastante para estar aqui, tive um momento difícil de saúde e tentei me recuperar o mais rápido possível para estar bem no meu clube e estar de volta. Já que eu sou o coringa, não importante onde esteja, o importante é fazer parte deste grupo”, falou o jogador.

Por fim, Gerson ressaltou a força do futebol brasileiro nesta última lista de convocação. Afinal, sete jogadores que atuam no Brasil foram lembrados por Dorival Júnior

“Fico feliz. Vale ressaltar a qualidade dos jogadores brasileiros, do nosso campeonato. É importante para nós, é importante para o Brasil ver que aqui temos um grande campeonato e grandes jogadores. Se parar para pensar, a maioria dos jogadores que servem os outros países são do Brasileirão. Temos que valorizar o nosso campeonato, que é muito importante”, finalizou.

