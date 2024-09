Grêmio se mantém otimista sobre continuidade de Renato Gaúcho

A princípio, o Grêmio não se preocupa com uma possível saída do técnico Renato Gaúcho ao fim da temporada. Isso porque a diretoria do clube gaúcho se mantém otimista com a continuidade do profissional, pois acredita que o ciclo dele no comando não se encerrou. Ao jornalista Diogo Rossi, o presidente Alberto Guerra entende que o treinador segue como o nome ideal para o cargo no próximo ano.

Vale relembrar que o vínculo do técnico com o Imortal vai até o final de 2024. Mesmo com as especulações sobre o interesse do Cruzeiro, uma formalização de proposta ainda não ocorreu. Com a exposição do desejo do clube mineiro, o Tricolor Gaúcho acena com a formalização de uma oferta de renovação nos próximos meses. Para, posteriormente, Renato definir seu futuro. Por enquanto, o foco do comandante é engatar uma sequência de atuações positivas e regulares, principalmente para afastar a equipe do risco de retornar à zona de rebaixamento.

O interesse da Raposa foi revelado pelo jornalista Chico Garcia. De acordo com o repórter, as partes já conversam e o clube mineiro deseja um nome de peso para comandar o time na disputa da Libertadores do próximo ano. A classificação para a principal competição da América do Sul é o principal desejo. O Cruzeiro pode conseguir esse objetivo através do Campeonato Brasileiro, onde se encontra na quinta colocação, ou até mesmo pela Sul-Americana, torneio em que está nas quartas de final.

Torcida do Grêmio se mostra dividida sobre permanência de Renato

Este tema divide a opinião dos torcedores nas redes sociais. Os defensores da permanência argumentam que Renato conta com a identificação e idolatria no Tricolor Gaúcho. Além do fato de já conhecer as necessidades do elenco e do clube, bem como o histórico favorável de títulos. Em contrapartida, os apoiadores de uma saída alegam que o ciclo do treinador já terminou. Inclusive, que pode influenciar a chegada de novas ideias e dinâmicas.

Preparação da equipe durante parada para a data Fifa

O elenco do Grêmio segue de folga até esta quinta-feira (05), quando se reapresenta e já inicia preparação para o próximo compromisso durante a data Fifa. No caso, o embate com o Bragantino, no dia 15 de setembro, às 16h (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid. A equipe gaúcha tem conhecimento da importância do confronto pela proximidade na tabela com o adversário.

Tal cenário, aliás, é uma preocupação para o técnico Renato Gaúcho. Por sinal, o comandante terá problemas para escalar o setor defensivo. Afinal, tem dois desfalques certos, os zagueiros Gustavo Martins e Kannemann, que vão cumprir suspensão. O primeiro recebeu cartão vermelho direto no último embate, a derrota de virada por 3 a 2 para o Atlético. Já o segundo recebeu o terceiro cartão amarelo. O comandante espera contar com o retorno de Jemerson e Rodrigo Ely, atuais titulares da posição. O problema é que os dois reclamaram de dores musculares em atividades da última semana.

